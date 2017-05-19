 Cimbom geç kaldı – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Cimbom geç kaldı

    Cimbom geç kaldı
    , Galatasaray'ın kapısından dönmüş. 21 yaşındaki oyuncunun Vitorul Constanta'nın önemli bir yıldızı olduğunu belirten Hagi, "Galatasaray, Ocak ayında Marin'i kadrosuna katmak istedi. Ama biraz geç kaldı. Çünkü Standard transferi bitirmişti" dedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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