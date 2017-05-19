 Benfica ile sıkı pazarlık – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Benfica ile sıkı pazarlık

    Benfica ile sıkı pazarlık
    Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica'nın ilgisi oldukça ciddi. Portekiz ekibinin, genç futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtilirken Galatasaray'ın genç futbolcu için 3 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Benfica ile sıkı pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.