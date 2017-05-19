 Aslan’a yeni hoca – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Aslan’a yeni hoca

    Aslan’a yeni hoca
    'u Beşiktaş'a göndermeyi başaramayan Portekizliler gözünü şimdi Galatasaray'a dikti. Bir süre önce Sporting'in teknik adamı, Beşiktaş'ın istediğini yazan Ojogo gazetesi bu kez G.Saray'a münasip gördü ve Jesus'la ilgilendiğini ileri sürdü.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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