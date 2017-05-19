Aleesami&Maximin
Galatasaray batan gemilerin mallarının peşinde...
TUDOR DA DEVREDE
Galatasaray'da kendisini ispat etmek isteyen İgor Tudor da takımın güçlendirilmesi için kolları sıvadı. Hırvat hocanın, Tudor'un kişisel ilişkilerini kullanarak Chelsea, Real Madrid ve Juventus'un genç yıldız adaylarını sarı-kırmızılı ekibe kazandırmak için çalıştığı ifade edildi. Galatasaray, Tudor sayesinde yaşlı kadrosunu gençleştirecek.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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