20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Galatasaray, bugün sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçı TT Arena'da Galatasaray ile Osmanlıspor arasında. Ligde tek hedefi Fenerbahçe'yi geçerek 3. sırayı elde etmek olan sarı kırmızılılar galibiyet amacıyla sahaya çıktı. Sahasındaki son 2 maçını kaybeden Galatasaray, son 2 sezonda hiç yenemediği Osmanlı karşısında bu şanssızlığını da kırmak istiyor. Son maçlarda düşüşe geçen konuk Osmanlıspor ise kötü gidişi durdurmak amacında.
STAT: TT Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT:20.00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
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- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:01
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 1
Yorum
Gerçek GS li Bu 11 le yenebiliriz
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Hasan belirsiz
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ne içtiysen bize de söyle Kuyt kim tanıyor musun ?Ona da bi cevap sana zahmet :)
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''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 4
Yorum
SERDAR ADVOCATIN VERDİĞİ OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNİ YÖNETİM KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMELİ AYNI TİP OYUNCULARI GÖNDERİP OYUNCU PROFİLLERİNİ DEĞİTİRMELİ
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