 20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor

    20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor

    Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Galatasaray, bugün sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçı TT Arena'da Galatasaray ile Osmanlıspor arasında. Ligde tek hedefi Fenerbahçe'yi geçerek 3. sırayı elde etmek olan sarı kırmızılılar galibiyet amacıyla sahaya çıktı. Sahasındaki son 2 maçını kaybeden Galatasaray, son 2 sezonda hiç yenemediği Osmanlı karşısında bu şanssızlığını da kırmak istiyor. Son maçlarda düşüşe geçen konuk Osmanlıspor ise kötü gidişi durdurmak amacında.

    STAT: TT Arena
    HAKEM: Ali Palabıyık
    SAAT:20.00

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo
    TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu


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    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:01
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