20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçı TT Arena'da Galatasaray ile Osmanlıspor arasında. Ligde tek hedefi Fenerbahçe'yi geçerek 3. sırayı elde etmek olan sarı kırmızılılar galibiyet amacıyla sahaya çıktı. Sahasındaki son 2 maçını kaybeden Galatasaray, son 2 sezonda hiç yenemediği Osmanlı karşısında bu şanssızlığını da kırmak istiyor. Son maçlarda düşüşe geçen konuk Osmanlıspor ise kötü gidişi durdurmak amacında.

STAT: TT Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT:20.00

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu





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