 Tunuslu stoper geliyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Tunuslu stoper geliyor

    Tunuslu stoper geliyor
    Galatasaray bir yandan da savunma oyuncusu aramaya devam ederken Tunuslu Aymen Abdennour gündeme geldi. Teknik direktör İgor Tudor'un iki tane lider özellikli stoper istemesi üzerine çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Abdennour ile görüştüğü iddia edildi. 2020 yılına kadar anlaşması bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 14 karşılaşmada forma şansı bulabildi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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