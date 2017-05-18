Tunuslu stoper geliyor
Galatasaray bir yandan da savunma oyuncusu aramaya devam ederken Tunuslu Aymen Abdennour gündeme geldi. Teknik direktör İgor Tudor'un iki tane lider özellikli stoper istemesi üzerine çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Abdennour ile görüştüğü iddia edildi. 2020 yılına kadar anlaşması bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Valencia'da sadece 14 karşılaşmada forma şansı bulabildi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
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baba benden 90000 tl
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