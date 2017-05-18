Tarih bir kere yazıldı

Sarı-kırmızılıların17 Mayıs 2000'de Arsenal'i yenerek kazandığı UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümü dün'ndeki görkemli bir törenle kutlandı. Kimler yoktu ki? Soyunma odasındaki o tarihi konuşmayı yapan teknik direktör'den o dönemin efsane başkanı'e,'tan, unutulmaz'ye, son penaltıyı atan'dan'ye kadar kulüp tarihine adını yazdırmış isimler Florya'da buluştu.Hatıralarıncanlandığı Florya'daki tarihi buluşmada başkano dönemde yaşanan büyük başarının mimarları eski başkanve teknik direktör'e plaket verdi. Törende konuşan Özbek "O gün görev yapanlar, oynayanlar Galatasaray tarihi sayfalarına bir anıyı eklediler"dedi.UEFA Kupası'nın havaya kaldırılışının 17. yılında Galatasaray efsaneleri özel bir de maç yaptı. Taffarel, Popescu, Tugay, Ümit Karan, Hasan Şaş gibi yıldızların formasını giydiği 1996-2000 karması, Metin Oktay formalarıyla sahaya çıkan Hagi, Prekazi, Riera, Hasan Kabze, Muhammed, Stumpf gibi isimlerden oluşan takımı 6-5 yendi.2000 yılında başkan olanbüyük bir aşkla çalışarakbaşarıları kazandıklarını söyledi.Süren "Tüm Galatasaraylılara,Fatih Hocama teşekkür ediyorum." diye konuştu.