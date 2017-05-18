Tarih bir kere yazıldı
Türk sporu ve Galatasaray tarihinin en önemli günü olan 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferi için Florya’da kutlama vardı. Terim’den, Hagi’ye, Prekazi’den son penaltıyı kullanan Popescu’ya kadar herkes oradaydı
Sarı-kırmızılıların 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i yenerek kazandığı UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümü dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki görkemli bir törenle kutlandı. Kimler yoktu ki? Soyunma odasındaki o tarihi konuşmayı yapan teknik direktör Fatih Terim'den o dönemin efsane başkanı Faruk Süren'e, Abdurrahim Albayrak'tan, unutulmaz Hagi'ye, son penaltıyı atan Popescu'dan Cevad Prekazi'ye kadar kulüp tarihine adını yazdırmış isimler Florya'da buluştu.
ÖZBEK'TEN PLAKET
Hatıraların canlandığı Florya'daki tarihi buluşmada başkan Dursun Özbek o dönemde yaşanan büyük başarının mimarları eski başkan Faruk Süren ve teknik direktör Fatih Terim'e plaket verdi. Törende konuşan Özbek "O gün görev yapanlar, oynayanlar Galatasaray tarihi sayfalarına bir anıyı eklediler"dedi.
EFSANELERİN MAÇINDA ZAFER 1996-2000 KARMASININ
UEFA Kupası'nın havaya kaldırılışının 17. yılında Galatasaray efsaneleri özel bir de maç yaptı. Taffarel, Popescu, Tugay, Ümit Karan, Hasan Şaş gibi yıldızların formasını giydiği 1996-2000 karması, Metin Oktay formalarıyla sahaya çıkan Hagi, Prekazi, Riera, Hasan Kabze, Muhammed, Stumpf gibi isimlerden oluşan takımı 6-5 yendi.
SÜREN: AŞKLA ÇALIŞTIK
2000 yılında başkan olan Faruk Süren büyük bir aşkla çalışarak başarıları kazandıklarını söyledi. Süren "Tüm Galatasaraylılara, Fatih Hocama teşekkür ediyorum. O dönemki futbolcularımız çok büyük iş başardı" diye konuştu.
ÖZBEK'TEN PLAKET
Hatıraların canlandığı Florya'daki tarihi buluşmada başkan Dursun Özbek o dönemde yaşanan büyük başarının mimarları eski başkan Faruk Süren ve teknik direktör Fatih Terim'e plaket verdi. Törende konuşan Özbek "O gün görev yapanlar, oynayanlar Galatasaray tarihi sayfalarına bir anıyı eklediler"dedi.
EFSANELERİN MAÇINDA ZAFER 1996-2000 KARMASININ
UEFA Kupası'nın havaya kaldırılışının 17. yılında Galatasaray efsaneleri özel bir de maç yaptı. Taffarel, Popescu, Tugay, Ümit Karan, Hasan Şaş gibi yıldızların formasını giydiği 1996-2000 karması, Metin Oktay formalarıyla sahaya çıkan Hagi, Prekazi, Riera, Hasan Kabze, Muhammed, Stumpf gibi isimlerden oluşan takımı 6-5 yendi.
SÜREN: AŞKLA ÇALIŞTIK
2000 yılında başkan olan Faruk Süren büyük bir aşkla çalışarak başarıları kazandıklarını söyledi. Süren "Tüm Galatasaraylılara, Fatih Hocama teşekkür ediyorum. O dönemki futbolcularımız çok büyük iş başardı" diye konuştu.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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