Podolski de Hagi’ye hayran

Cimbom'un Alman yıldızı Lukas Podolski bir araya geldiği efsanevi futbolcu Gheorghe Hagi ile birlikte poz verdi. Poldi, fotoğrafı paylaşıp "Sol ayak kuvveti. Galatasaray'ın büyük efsanesiyle aynı fotoğrafta olduğum için onur duyuyorum" yazdı. Sonuna da meşhur "I love you Hagi" (Seni seviyorum Hagi) tezahüratını ekledi.



10'LAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sneijder, Hagi'yi seyredemeyenler için transfer edildi" derdi... Dün iki efsane 10 numara Hagi ile Sneijder bir araya geldi. Hollandalı yıldız "Hagi büyük bir yıldızdı. Galatasaray tarihini değiştiren isimlerden biri oldu" dedi.



TAFFREL: O FİNAL ASLA UNUTULMAZ

UEFA zaferinde kaleyi koruyan Claudio Taffarel şunları söyledi: "Kendimi burada evimin bahçesinde gibi hissediyorum. 17 Mayıs hep hatırlanması gereken bir tarih. Arsenal ile oynadığımız final asla unutulmamalı"

PREKAZİ: BURASI BİZİM YUVAMIZ

Bir dönemi Galatasaraylı yapan Cevad Prekazi de Galatasaray Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Efsane isim "Galatasaray bizim yuvamız. Arada gelip hasret gideriyoruz. Kulüp tarihi için bu önemli günde İstanbul'da olmak çok güzel. Umarım yenilerini de kazanırız" ifadelerini kullandı.



8'LER POZ VERDİ

Galatasaray'ın iki 8 numarası birlikte poz verdi. Geçmişte 8 numaralı sarı- kırmızılı formayı taşıyan Cevad Prekazi, aynı rakamı tercih eden kaptan Selçuk İnan'la buluştu. İkili arasında keyifli sohbet yaşandı.