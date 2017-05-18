Podolski de Hagi’ye hayran
Cimbom'un Alman yıldızı Lukas Podolski bir araya geldiği efsanevi futbolcu Gheorghe Hagi ile birlikte poz verdi. Poldi, fotoğrafı paylaşıp "Sol ayak kuvveti. Galatasaray'ın büyük efsanesiyle aynı fotoğrafta olduğum için onur duyuyorum" yazdı. Sonuna da meşhur "I love you Hagi" (Seni seviyorum Hagi) tezahüratını ekledi.
10'LAR GÖZ KAMAŞTIRDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sneijder, Hagi'yi seyredemeyenler için transfer edildi" derdi... Dün iki efsane 10 numara Hagi ile Sneijder bir araya geldi. Hollandalı yıldız "Hagi büyük bir yıldızdı. Galatasaray tarihini değiştiren isimlerden biri oldu" dedi.
TAFFREL: O FİNAL ASLA UNUTULMAZ
UEFA zaferinde kaleyi koruyan Claudio Taffarel şunları söyledi: "Kendimi burada evimin bahçesinde gibi hissediyorum. 17 Mayıs hep hatırlanması gereken bir tarih. Arsenal ile oynadığımız final asla unutulmamalı"
PREKAZİ: BURASI BİZİM YUVAMIZ
Bir dönemi Galatasaraylı yapan Cevad Prekazi de Galatasaray Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Efsane isim "Galatasaray bizim yuvamız. Arada gelip hasret gideriyoruz. Kulüp tarihi için bu önemli günde İstanbul'da olmak çok güzel. Umarım yenilerini de kazanırız" ifadelerini kullandı.
8'LER POZ VERDİ
Galatasaray'ın iki 8 numarası birlikte poz verdi. Geçmişte 8 numaralı sarı- kırmızılı formayı taşıyan Cevad Prekazi, aynı rakamı tercih eden kaptan Selçuk İnan'la buluştu. İkili arasında keyifli sohbet yaşandı.
10'LAR GÖZ KAMAŞTIRDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sneijder, Hagi'yi seyredemeyenler için transfer edildi" derdi... Dün iki efsane 10 numara Hagi ile Sneijder bir araya geldi. Hollandalı yıldız "Hagi büyük bir yıldızdı. Galatasaray tarihini değiştiren isimlerden biri oldu" dedi.
TAFFREL: O FİNAL ASLA UNUTULMAZ
UEFA zaferinde kaleyi koruyan Claudio Taffarel şunları söyledi: "Kendimi burada evimin bahçesinde gibi hissediyorum. 17 Mayıs hep hatırlanması gereken bir tarih. Arsenal ile oynadığımız final asla unutulmamalı"
PREKAZİ: BURASI BİZİM YUVAMIZ
Bir dönemi Galatasaraylı yapan Cevad Prekazi de Galatasaray Bayramı'na katılanlar arasındaydı. Efsane isim "Galatasaray bizim yuvamız. Arada gelip hasret gideriyoruz. Kulüp tarihi için bu önemli günde İstanbul'da olmak çok güzel. Umarım yenilerini de kazanırız" ifadelerini kullandı.
8'LER POZ VERDİ
Galatasaray'ın iki 8 numarası birlikte poz verdi. Geçmişte 8 numaralı sarı- kırmızılı formayı taşıyan Cevad Prekazi, aynı rakamı tercih eden kaptan Selçuk İnan'la buluştu. İkili arasında keyifli sohbet yaşandı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
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baba benden 90000 tl
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