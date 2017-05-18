 Nazifoğlu da imzaladı! – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Nazifoğlu da imzaladı!

    Nazifoğlu da imzaladı!
    Dursun Özbek yönetimini erken seçime götürmek için başlatılan 'imza kampanyası" beklentilerin üzerine çıktı. Hafta sonunda rakamın binleri bulması beklenirken imza verenler arasında sürpriz isimlerin de olduğu ortaya çıktı. Özbek'in birlikte yola çıktığı Cüneyt Tanman, Fatih İşbecer, Tayfun Demir ve Selim Arda Üçer ile Levent Nazifoğlu'nun da yönetimin düşmesi için imza atanlar arasında olduğu bildirildi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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