Hagi’den Coman mesajı

Galatasaray Bayramı için İstanbul'da bulunan Gheorghe Hagi, transfer sorularına da yanıt verdi. Rumen çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların Viitorul Constanta'da sol kanatta forma giyen Florinel Coman ile ilgilendiği iddialarına, "Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız" dedi. Bu sezon 32 maçta 9 gol atıp, 10 da asist yapan Coman'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.