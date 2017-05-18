 Hagi’den Coman mesajı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hagi’den Coman mesajı

    Hagi’den Coman mesajı
    Galatasaray Bayramı için İstanbul'da bulunan Gheorghe Hagi, transfer sorularına da yanıt verdi. Rumen çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların Viitorul Constanta'da sol kanatta forma giyen Florinel Coman ile ilgilendiği iddialarına, "Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız" dedi. Bu sezon 32 maçta 9 gol atıp, 10 da asist yapan Coman'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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