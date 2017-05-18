 Gözümüzden yaşların aktığı gündür 17 mayıs – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gözümüzden yaşların aktığı gündür 17 mayıs

    Gözümüzden yaşların aktığı gündür 17 mayıs

    Galatasaray'a 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandıran teknik direktör de Florya'ya geldi.

    "İmparator" lakaplı hoca zaferi şu sözlerle anlattı: "Tekrarı mümkün olmayan sevinçler yaşatan bir tarihtir bizim için 17 Mayıs. Daha önce görmediğimiz, yaşanması mümkün olmayan duyguların yaşandığı gündür 17 Mayıs. En dik duruşlarla, en sert duruşlarla, gözümüzden yaşlar akıtan bir gündür 17 Mayıs"

    Yeni kupalar alınmalı
    zaferin asıl mimarının futbolcular olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca "Artık hedefler yeni UEFA Kupaları, yeni Şampiyonlar Ligi kupaları olmalı. G.Saray bu günü kutlamalı ama yeni kupalar almalı" dedi.

    'Sensiz olmuyor hocam'
    Fatih Terim tesislerden ayrılırken Galatasaray taraftarı etrafını sardı. Taraftarlar Terim'e "Sensiz olmuyor hocam gel artık. Gel İmparator gel, hayatımız sana feda olsun" diye tezahürat yaptılar.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözümüzden yaşların aktığı gündür 17 mayıs haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.