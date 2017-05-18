Gözümüzden yaşların aktığı gündür 17 mayıs
Galatasaray'a 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandıran teknik direktör Fatih Terim de Florya'ya geldi.
"İmparator" lakaplı hoca zaferi şu sözlerle anlattı: "Tekrarı mümkün olmayan sevinçler yaşatan bir tarihtir bizim için 17 Mayıs. Daha önce görmediğimiz, yaşanması mümkün olmayan duyguların yaşandığı gündür 17 Mayıs. En dik duruşlarla, en sert duruşlarla, gözümüzden yaşlar akıtan bir gündür 17 Mayıs"
Yeni kupalar alınmalı
Fatih Terim zaferin asıl mimarının futbolcular olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca "Artık hedefler yeni UEFA Kupaları, yeni Şampiyonlar Ligi kupaları olmalı. G.Saray bu günü kutlamalı ama yeni kupalar almalı" dedi.
'Sensiz olmuyor hocam'
Fatih Terim tesislerden ayrılırken Galatasaray taraftarı etrafını sardı. Taraftarlar Terim'e "Sensiz olmuyor hocam gel artık. Gel İmparator gel, hayatımız sana feda olsun" diye tezahürat yaptılar.
Yeni kupalar alınmalı
Fatih Terim zaferin asıl mimarının futbolcular olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca "Artık hedefler yeni UEFA Kupaları, yeni Şampiyonlar Ligi kupaları olmalı. G.Saray bu günü kutlamalı ama yeni kupalar almalı" dedi.
'Sensiz olmuyor hocam'
Fatih Terim tesislerden ayrılırken Galatasaray taraftarı etrafını sardı. Taraftarlar Terim'e "Sensiz olmuyor hocam gel artık. Gel İmparator gel, hayatımız sana feda olsun" diye tezahürat yaptılar.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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