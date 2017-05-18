Galatasaray, Osmanlıspor'la 16. randevuda
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.
Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde.
Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
- Üç sakat
Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor.
Galatasaraylı oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nın, tedavilerinin sürmesi nedeniyle Osmanlıspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük.
- Sarı kart sınırında 5 isim
Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
- Taraftarı karşısına 26 gün sonra çıkacak
Galatasaray, Osmanlıspor maçıyla 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak.
Türk Telekom Arena'da 23 Nisan'da yapılan Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun olarak mücadele etmişti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
-
Dick Advocaat: “Bizim adımıza utanç”
Toplam 23
Yorum
ddedde Takımda Oyun kurucu, forvet,ve Oyunu İki yönlü oynayacak ne oyuncu nede yedekleri var.persienin kaçırdığı golleri kendisimi atacak.
-
Büyüksün Onazi
Toplam 2
Yorum
Tsclup Herşeyin para olmadığını gösterdin helal olsun
-
Talisca’ya talip
Toplam 12
Yorum
erdo Benden 1000 euro
Galatasaray, Osmanlıspor'la 16. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.