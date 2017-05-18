 Galatasaray, Osmanlıspor'la 16. randevuda – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Galatasaray, Osmanlıspor'la 16. randevuda

    Galatasaray, Osmanlıspor'la 16. randevuda

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

    Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde.

    Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

    - Üç sakat

    Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor.

    Galatasaraylı oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nın, tedavilerinin sürmesi nedeniyle Osmanlıspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük.

    - Sarı kart sınırında 5 isim

    Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

    Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    - Taraftarı karşısına 26 gün sonra çıkacak

    Galatasaray, Osmanlıspor maçıyla 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak.

    Türk Telekom Arena'da 23 Nisan'da yapılan Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun olarak mücadele etmişti.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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