Fatih Terim o günü anlattı!
Galatasaray'a 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandıran teknik direktör Fatih Terim de Florya'ya geldi.
Yeni kupalar alınmalı
Fatih Terim zaferin asıl mimarının futbolcular olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca "Artık hedefler yeni UEFA Kupaları, yeni Şampiyonlar Ligi kupaları olmalı. G.Saray bu günü kutlamalı ama yeni kupalar almalı" dedi.
'Sensiz olmuyor hocam'
Fatih Terim tesislerden ayrılırken Galatasaray taraftarı etrafını sardı. Taraftarlar Terim'e "Sensiz olmuyor hocam gel artık. Gel İmparator gel, hayatımız sana feda olsun" diye tezahürat yaptılar.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:38
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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