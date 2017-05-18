Bonservis bedeli belli oldu!
İngilizler, 3.5 milyon Euro talep etti, Cimbom hemen harekete geçti.
Transfer için yoğun bir çalışma içine giren ve iyi bir golcü arayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in fiyatı belli oldu. Fransız yıldızın, bonservisini elinde bulunduran Swansea Kulübü, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. İngilizler, bu sezon Marsilya'da kiralık oynayan Gomis için bu rakam üzerinde görüşmeye hazır olduklarını menajerine iletti. İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Gomis için belirlenen fiyatın 'uçuk' olmaması yönetimi memnun etti.
ZUBİZARRETA İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan dün transferle ilgili olumsuz bir gelişme de yaşandı. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın ciddi bir şekilde transfer etmek istediği Bafetimbi Gomis'in temsilcisi ile Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın bir araya geldiğini yazdı. Bu durum Galatasaray'ı endişelendirirken golcü oyuncu için hemen harekete geçildi. Rekabette öne geçebilmek için sarı- kırmızılı yönetimin, yıllık 3 milyon Euro ve başarıya endeksli çeşitli bonuslar teklif etmesi gündemde...
MARSİLYA'DA 20 GOL ATTI
1985 yılında Fransa'nın La Seyne şehrinde dünyaya gelen Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerine 2013'te Saint-Etienne kulübünde başladı. Lyon, Swansea City ve Marsilya formaları giyen yıldız futbolcu, bu sezon 33 maçta 20 gol attı ve formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.
ZUBİZARRETA İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan dün transferle ilgili olumsuz bir gelişme de yaşandı. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın ciddi bir şekilde transfer etmek istediği Bafetimbi Gomis'in temsilcisi ile Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın bir araya geldiğini yazdı. Bu durum Galatasaray'ı endişelendirirken golcü oyuncu için hemen harekete geçildi. Rekabette öne geçebilmek için sarı- kırmızılı yönetimin, yıllık 3 milyon Euro ve başarıya endeksli çeşitli bonuslar teklif etmesi gündemde...
MARSİLYA'DA 20 GOL ATTI
1985 yılında Fransa'nın La Seyne şehrinde dünyaya gelen Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerine 2013'te Saint-Etienne kulübünde başladı. Lyon, Swansea City ve Marsilya formaları giyen yıldız futbolcu, bu sezon 33 maçta 20 gol attı ve formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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