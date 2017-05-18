7 milyon takipçiye ulaştı!
Galatasaray Kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Twitter'da dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı 7 milyon takipçiye ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mart 2009'dan bu yana aktif olan Galatasaray'ın Twitter hesabının, 3 yıl içerisinde 4,5 milyon yeni takipçiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gösterilen ilgiden dolayı taraftarına teşekkür etti.
Bu arada Twitter'da Fenerbahçe Kulübünün 5,61, Beşiktaş'ın ise 2,39 milyon takipçisi bulunuyor.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:32
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Fırtına evinde esmek istiyor
Toplam 3
Yorum
tokatlı damdoy ve rodellaga beraber oynamaya başladı, takım söndü gitti görmüyor musun hoca
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 12
Yorum
BJK_LEE ULAN SHACKTAR DONETSKİN 2-3 KERE ALDIĞI BİR KUPA SONUÇTA.. ŞAMPİYONLAR LİĞİ OLSA BİR NEBZE OLSUN TAMAM DİYECEMDE ÇOK ABARTTIK BENCE..
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''Lens seneye yok!''
Toplam 22
Yorum
Sinan Maalesef gerçek ama ne yapacaksın artık Kadıköy'de bizim yerimize güvenlik klüp çalışanı falan maç izler Başkanda düşünsün dursun artık
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