 ''Yine başarısız olacağız'' – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Yine başarısız olacağız''

    ''Yine başarısız olacağız''

    Divan üyesi , başkan Dursun Özbek ve kardeşi görevde kaldığı sürece gelecek sezon da aynı şeylerin yaşanacağını söyledi.

    Divan Kurulu Üyesi , sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özdoğan, Başkan Dursun Özbek'in seçime gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Seçime gitsin ve kendisi de aday olsun" dedi. Toplanan imzalarla ilgili "Biz en önemli değerimiz olan tahammül ve hoşgörümüzü kaybettik. 'da imza toplayan bütün arkadaşlara arkanızda kim var diye soruyorlar. İlla birisinin olmasına gerek yok. İmza toplayan bu 700 kişinin hepsi liderdir" ifadesini kullandı. Seçimin yenilenme anlamına geldiğini belirten Özdoğan, şunları söyledi: "Sayın Dursun Özbek ve futbol aklı olan Sayın Mehmet Özbek'le birlikte başarısız sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki sene de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Biz büyüyerek bu işlerin içinden çıkarız ve büyüyeceğiz."
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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