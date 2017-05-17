Yıldırım’a sürpriz destek!
Ataman, Eyigüngör’e tokat atan F.Bahçe Başkanı için, “Bazen insan sinirlerini tutamayabilir” dedi.
İÇİNDEN BİRİ OLUNCA AYRI
Tokadı tasvip edilemez olduğunu belirten Ataman, "Eyigüngör, geçmişte Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Aziz Yıldırım'ın belki de kendi içinden gördüğü biri... Bazen insanlar sinirlerini tutamayabilirler. Rakibe kızarsın bir şey yapmazsın ama kendinden birine ihanete, çok büyük bir haksızlığı yakından birinden gördüğün zaman farklı bir tepki gösterirsin. Bence bunu böyle değerlendirmek lazım" diye konuştu.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Yıldırım’a sürpriz destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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