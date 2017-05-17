 Yıldırım’a sürpriz destek! – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Yıldırım’a sürpriz destek!

    Yıldırım’a sürpriz destek!

    Ataman, Eyigüngör’e tokat atan F.Bahçe Başkanı için, “Bazen insan sinirlerini tutamayabilir” dedi.

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Fenerbahçe'yi kıskanıyorum. İdolüm Obradovic" sözleri çok konuşulan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bu kez de kendisiyle yıldızı bir türlü barışmayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a destek verdi. Ataman, Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e maç öncesi attığı tokatta ince ayrıntılar olduğunu ve olaya farklı bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini ifade etti.

    İÇİNDEN BİRİ OLUNCA AYRI
    Tokadı tasvip edilemez olduğunu belirten Ataman, "Eyigüngör, geçmişte Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Aziz Yıldırım'ın belki de kendi içinden gördüğü biri... Bazen insanlar sinirlerini tutamayabilirler. Rakibe kızarsın bir şey yapmazsın ama kendinden birine ihanete, çok büyük bir haksızlığı yakından birinden gördüğün zaman farklı bir tepki gösterirsin. Bence bunu böyle değerlendirmek lazım" diye konuştu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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