Yasin ve Hakan koşulara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü Osmanlıspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, iki takım halinde topa sahip olma ve baskı çalışmalarının ardından, hücum organizasyonları yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyunculardan Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde koşulara başladı. Luis Cavanda ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Yasin ve Hakan koşulara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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