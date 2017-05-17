 Yasin ve Hakan koşulara başladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Yasin ve Hakan koşulara başladı

    Yasin ve Hakan koşulara başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, iki takım halinde topa sahip olma ve baskı çalışmalarının ardından, hücum organizasyonları yaptı.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyunculardan Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde koşulara başladı. Luis Cavanda ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

    , yarın yapacağı idmanla müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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