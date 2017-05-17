Üyelere son uyarı: Aidatları ödeyin

G.Saray, aidatlarını ödemeyen 3 bin üyeye uyarıda bulundu. Binlerce kişinin üye olmak için beklediği dönemde sarı-kırmızılılılar, aidatlarını ödemeyenlere 20 Mayıs'a kadar süre verdi. 238 kişi mesaja cevap verirken, diğerlerinden çıt çıkmadı.