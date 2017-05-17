 Üyelere son uyarı: Aidatları ödeyin – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Üyelere son uyarı: Aidatları ödeyin

    Üyelere son uyarı: Aidatları ödeyin
    G.Saray, aidatlarını ödemeyen 3 bin üyeye uyarıda bulundu. Binlerce kişinin üye olmak için beklediği dönemde sarı-kırmızılılılar, aidatlarını ödemeyenlere 20 Mayıs'a kadar süre verdi. 238 kişi mesaja cevap verirken, diğerlerinden çıt çıkmadı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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