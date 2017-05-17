UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından 17 Mayıs'ın artık Galatasaray Bayramı olarak kutlanacağının açıklanmasının ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde birçok eski yıldız ismin katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirildi.

Kulüp başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Gayrettepe'deki Point Otel'den Galatasaray takım otobüsüyle tesislere gelen eski oyuncular, sarı-kırmızılı takımının antrenmanını izleyip, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

- Gösteri maçı yapıldı

Galatasaray'da 1997-2000 yılları arasında forma giyen oyuncular ile yine sarı-kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan isimlerin bulunduğu iki takım arasında Jupp Derwall sahasında 17'şer dakikalık iki devreden oluşan bir gösteri maçı düzenlendi.

Gösteri maçında, Claudio Taffarel, Saffet Akyüz, Evren Turhan, Mustafa Kocabey, Kerem İnan, Mehmet Bölükbaşı, Popescu, Mert Korkmaz, Ahmet Yıldırım, Emrah Eren, Ergün Penbe, Tugay Kerimoğlu, Adrian Ilie, Hasan Şaş, Ayhan Akman, Necati Ateş, Hasan Kabze, Tarık Hodzic, Emmanuel Eboue, Erdal Keser, Hayrettin Demirbaş, Nezihi Boloğlu, Reinhard Stumpf, Tomas Ujfalusi, Albert Riera, Andres Fleurquin, Cevad Prekazi, Norman Mapeza, Arif Kocabıyık, Ümit Karan, Hasan Kabze ve Metin Yıldız gibi isimler yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Gheorghe Hagi ise organizasyona katılmasına karşın, maçta forma giymedi.

UEFA Kupası'nın kazanıldığı beyaz forma ve Metin Oktay'la özdeşleşen parçalı forma giyerek iki takıma ayrılarak gösteri maçı yapıldı.

Renkleri görüntülerin oluştuğu müsabaka, 5-5 eşitlikle sonuçlandı. Beyaz formalı takımın golleri, Evren (2), Ilie (2) ve Mustafa Kocabey'den gelirken, parçalı forma giyen takımın gollerini ise Riera, Ayhan (2), Necati ve Fleurquin kaydetti.







- Özbek'ten Süren ve Terim'e plaket

Organizasyonda, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemin başkanı Faruk Süren ile teknik direktörü Fatih Terim de unutulmadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp eski başkanlarından Faruk Süren ile Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Fatih Terim'e birer plaket takdim etti.

Özbek yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın 17 yıl önce bugün UEFA Kupası'nı kaldırdığını hatırlatarak, "Galatasaray, Türkiye'ye UEFA Kupası'nı getirdi. Biz bu sene farklı bir organizasyon yapmak istedik. Keyifli bir gün geçirdik. 17 Mayıs tarihi sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için önemli bir eşiktir." ifadelerini kullandı.

Özbek, Süren ve Terim, sergilenen UEFA Kupası'nın yanında basın mensuplarına poz verdi.

- Mangal partisi düzenlendi

Gösteri maçının ardından tesislerde bir mangal partisi düzenlendi.

Etkinlikte yer alan tüm futbolcu ve yöneticilerin yer aldığı mangal partisinde, birlikte yemek yenerek keyifli anlar yaşandı.