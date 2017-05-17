 ''Sinan, Gaitan'dan daha hızlı'' – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Sinan, Gaitan'dan daha hızlı''

    ''Sinan, Gaitan'dan daha hızlı''

    'ın Portekizli yıldızı , ile anılan 'ü Portekiz basınına anlattı, takım arkadaşı için övgü dolu sözler kullandı.

    Sinan'ın büyük gelişim gösterdiğini aktaran , Eğer bu transfer gerçekleşirse hem kulüp için hem de kendisi için çok faydalı olacaktır. Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynama fırsatı bulacak" dedi. 'dan Atletico Madrid'e transfer olacan Nico Gaitan'a benzeten Bruma, "Sinan, Gaitan'a benziyor ama ondan daha hızlı. Bire bir kalınca durdurulması çok zor bir oyuncu. Bitiriciliği de iyi" şeklinde konuştu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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