 Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım

    Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım

    'nin paylaşımı Tottenhamlıları kızdırdı.

    Tottenham'ın geçtiğimiz pazar günü son maçına çıktığı emektar stadı White Hart Line için Lukas 'nin paylaştığı imalı veda mesajı dikkat çekti.

    68 bin kapasiteli yeni stadın inşası tarihi stadın yıkımına başlayacak olan Londra ekibi, White Hart Line'deki son maçında Manchester United'la oynadı.

    2013'te Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lukas kendine has üslubuyla Tottenham'a gönderme yaptı.

    Tottenham karşısında kazanılan derbi fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşan Podolski, "Tüm güzel anılar için teşekkürler #WhiteHartLine" mesajını paylaştı.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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