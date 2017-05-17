Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım
Podolski'nin paylaşımı Tottenhamlıları kızdırdı.
Tottenham'ın geçtiğimiz pazar günü son maçına çıktığı emektar stadı White Hart Line için Lukas Podolski'nin paylaştığı imalı veda mesajı dikkat çekti.
68 bin kapasiteli yeni stadın inşası tarihi stadın yıkımına başlayacak olan Londra ekibi, White Hart Line'deki son maçında Manchester United'la oynadı.
2013'te Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lukas Podolski kendine has üslubuyla Tottenham'a gönderme yaptı.
Tottenham karşısında kazanılan derbi fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşan Podolski, "Tüm güzel anılar için teşekkürler #WhiteHartLine" mesajını paylaştı.
Thanks #whitehartlane for that great memories ???? #afc #gunners pic.twitter.com/3756BWOGoS— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 15 Mayıs 2017
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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