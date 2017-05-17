 Mesafeleri beğenmedi – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mesafeleri beğenmedi

    Mesafeleri beğenmedi
    2-1 kazanılan G.Antep maçının teknik analizini oyuncuları ile paylaştı. Hırvat teknik adam maçı 60.3 metrelik takım yerleşim mesafesi ile tamamladıklarından bahsetti. "Bu kadar uzun alanlarda oynarsak işimiz zor" uyarısında bulundu. Golsüz berabere devam eden oyunda bile rakiplerini 50.4 metrede karşılamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesafeleri beğenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.