 Mecburen Guardiola’yı bekleyecek – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Mecburen Guardiola’yı bekleyecek

    Mecburen Guardiola’yı bekleyecek

    'a ve 'dan kötü haber...

    , 'ın kiralamak istediği iki oyuncunun menajerine, "Kimseye söz vermeyin. Önce Guardiola'nın gelecek sezon planlarında ile Denayer'e yer olup olmadığının belli olması gerekli" mesajı verdi. Galatasaray'ın bu iki defans oyuncusunu kadrosuna katması için en az 1.5 ay beklemesi gerekiyor.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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