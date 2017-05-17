 Josue sonradan açıldı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    sonradan açıldı

    Josue sonradan açıldı
    'da kiralık forma giyen , Gaziantep'te başarılı istatistikleriyle dikkat çekti. 113 kez topla oynadı. 5 dakika 16 saniye topu ayağında tutan Portekizli, 99 pasın 91'inde başarı sağladı. Ceza alanına attığı 3 topun 1'inde başarılı oldu. Rakiple girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 3 top kesti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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