 İtalya çıkarması – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    İtalya çıkarması

    İtalya çıkarması

    Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Ergün, kendilerine teklif edilen İtalyan yıldızın, menajeriyle masaya oturdu. Frosinone forması giyen ve Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki golcüye, yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti.

    Bu yıl beklentilerin altında kalan ve taraftarını üzen Galatasaray, yeni sezonu erken açacak olmasının da etkisiyle transfer için kolları sıvarken her geçen gün listesine yeni bir isim eklenmeye devam ediyor.

    Bonservisi Swansea'da olan ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'in ardından menajerler tarafından önerilen Federico Dionisi'yle de pazarlıklar başladı. İtalyan Il Messaggero gazetesi, Avrupa turuna çıkan Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün Frosinone'de oynayan İtalyan golcünün menajeri Roberto Ottaviani ile bir araya geldiğini yazdı.

    ERGÜN HAYRAN KALDI
    Gazete bu görüşmede Cenk Ergün'ün Serie B'de gol krallığına oynayan 29 yaşındaki Federico Dionisi'yi çok beğendiğini söylediğini ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret teklif edildiğini yazdı.

    Sarı-kırmızılı yöneticinin, forvet adaylarıyla ilgili Başkan Dursun Özbek'e rapor sunacağı, teknik direktör İgor Tudor'un da fikri alındıktan sonra görüşmelere devam edeceği bildirildi. Bonservisi elinde olan 'nin Transfermarkt'te yer alan bedeli 3.5 milyon Euro...
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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