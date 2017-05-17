İtalya çıkarması
Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Ergün, kendilerine teklif edilen İtalyan yıldızın, menajeriyle masaya oturdu. Frosinone forması giyen ve Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki golcüye, yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti.
Bonservisi Swansea'da olan ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'in ardından menajerler tarafından önerilen Federico Dionisi'yle de pazarlıklar başladı. İtalyan Il Messaggero gazetesi, Avrupa turuna çıkan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün Frosinone'de oynayan İtalyan golcünün menajeri Roberto Ottaviani ile bir araya geldiğini yazdı.
ERGÜN HAYRAN KALDI
Gazete bu görüşmede Cenk Ergün'ün Serie B'de gol krallığına oynayan 29 yaşındaki Federico Dionisi'yi çok beğendiğini söylediğini ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret teklif edildiğini yazdı.
Sarı-kırmızılı yöneticinin, forvet adaylarıyla ilgili Başkan Dursun Özbek'e rapor sunacağı, teknik direktör İgor Tudor'un da fikri alındıktan sonra görüşmelere devam edeceği bildirildi. Bonservisi elinde olan Federico Dionisi'nin Transfermarkt'te yer alan bedeli 3.5 milyon Euro...
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
-
Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
-
Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
-
Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
İtalya çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.