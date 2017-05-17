 Hakan’ın yerine Gael Clichy – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
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    Hakan’ın yerine

    Hakan’ın yerine Gael Clichy
    'da Başkan Dursun Özbek, gelecek sezon için 7-8 takviye yapacaklarını açıklarken Özbek'in bahsettiği isimlerden birsinin de Manchester City'de forma giyen Gael Clichy olduğu öğrenildi. Hakan ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, bonservisi elinde olması nedeniyle City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız yıldızı gündemine aldığı bildirildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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