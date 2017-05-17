Hagi'den 19'luk genç yetenek için açıklama
Galatasaray efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılıların Viitorul Constanta’da forma giyen Florinel Coman ile ilgilendiği iddialarına, “Çok genç bir oyuncu. Daha 19 yaşında. Avrupa’da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız” dedi.
"Bu başarı kolay kolay gelmez"
UEFA Kupası'nda yaşanan başarının kolay gelmeyeceğini vurgulayan efsane futbolcu, "Bu başarının arkasında iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Bunun için başarılı olduk. Bunun arkasında böyle bir şey vardı. İleride iyi plan ve projeyle başka bir Türk takımı başarıya imza atabilir" diye konuştu.
"Coman'ı Avrupa'nın önemli kulüpleri takip ediyor"
Kendi takımı Viitorul Constanta'da forma giyen Florinel Coman için de açıklamalarda bulunan Hagi, "Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız" dedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:34
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Talisca’ya talip
Toplam 8
Yorum
KARAKARTAL YÖNETİME SESLENİYORUM....ALIN TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ BİZ TARAFTARLAR OLARAK KAMPANYA YAPIP BÜTÜN BONSERVİS PARASINI TOPLAYACAZ BEN 1000 TL
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Mesafeleri beğenmedi
Toplam 2
Yorum
Erol Bırak mesafeyi yenilen kafa gollerini önle yeter
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N'Doye ve Rodallega'da hayal kırıklığı
Toplam 5
Yorum
Uzeyr Şu Rodalega bence çok iyi bir forvet. Beşiktaşa gelse Kral olur.
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