 Hagi: Dönmek istiyorum – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Hagi: Dönmek istiyorum

    Hagi: Dönmek istiyorum
    Romanya'da Viitorul Constanta ile şampiyonluk yaşayan , 7 yıl önce başlattığı projenin meyvelerini aldığı için çok mutlu olduğunu söylerken Türkiye'ye dönüş için de olumlu mesajlar verdi.

    Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan deneyimli hoca, "Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye'de olmak istiyorum ama nerede olur bilemiyorum. Burayı ailece seviyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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