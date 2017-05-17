 G.Saray’ın kapısından döndü – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    G.Saray’ın kapısından döndü

    G.Saray’ın kapısından döndü

    'ın, bu sezon Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması altında dikkatleri üzerine çeken 'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

    Cengiz'i keşfeden hocası Ersoy Or, "Cengiz'i 'a Florya'ya götürdüm. Cengiz'i idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Ama yaşı küçük olması nedeniyle ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü" dedi. Or, " çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ama şu anda oynadığı takım da ligin en iyisi. Allah yolunu açık etsin" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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