Gomis’in tercihi Fransa
Marsilya ile görüştükten sonra Galatasaray’a cevabını iletecek.
CİMBOM'A ÇOK FAYDALI OLUR
FIFA Menajeri Mithat Halis, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'i alması halinde önemli bir iş yapacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Halis, "Gomis sezonu çok iyi geçirdi. Adam, dişini, kafasını yararak oynuyor. Defansın üstünde baskı kuran bir oyuncu. Galatasaray niye almasın? Olursa çok iyi oyuncu. Elindeki mevcut oyunculardan daha iyi durumda... Ayrıca Podolski de ayrılıyor. Yerini doldurması gerekiyor" dedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Gomis’in tercihi Fransa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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