 Gomis’in ilk tercihi Fransa – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Gomis’in ilk tercihi Fransa

    Gomis’in ilk tercihi Fransa

    Marsilya ile görüştükten sonra ’a cevabını iletecek.

    'ın forvetteki gözdelerinden birisi de Bafetimbi Gomis. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız golcüyle de bir görüşme yaparken Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Gomis'in, kulübü ile görüştükten sonra kariyerine yön vermek istediği ortaya çıktı. Gomis, Marsilya ile anlaşamaz ve kariyerine Fransa'da devam etmezse Galatasaray, bonservisine sahip olan Swansea ile temasa geçecek.

    CİMBOM'A ÇOK FAYDALI OLUR
    FIFA Menajeri Mithat Halis, Galatasaray'ın 'i alması halinde önemli bir iş yapacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Halis, "Gomis sezonu çok iyi geçirdi. Adam, dişini, kafasını yararak oynuyor. Defansın üstünde baskı kuran bir oyuncu. Galatasaray niye almasın? Olursa çok iyi oyuncu. Elindeki mevcut oyunculardan daha iyi durumda... Ayrıca Podolski de ayrılıyor. Yerini doldurması gerekiyor" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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