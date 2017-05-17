Galatasaray'da mesai sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:14
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Hagi'den 19'luk genç yetenek için açıklama
Toplam 1
Yorum
metinn avrupalilar takip etse oyuncuyu turkiyeye getrirmiisn bilmiyormuyuz seni paragöz hagiiii
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 5
Yorum
ts6161 Oynama la uşağın kafasıyla
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Talisca’ya talip
Toplam 10
Yorum
bjk Talisca bizde olduğu sürece şampiyonluk hayali kuramayacaklarını biliyorlar :)
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