 ''Çinliler ile ortak olmalı'' – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Çinliler ile ortak olmalı''

    ''Çinliler ile ortak olmalı''

    G.Saray’ın UEFA zaferinde başkanlık koltuğunda oturan , net konuştu: Kulübe sermaye lazım ve yüzde 50’si bizde kalmak şartı ile Çin’den gelen teklif değerlendirilmeli.

    Sarı-kırmızılıların efsane başkanlarından , dün konuk olduğu Hedef TV'deki programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılarla ilgili çarpıcı sözler sarfetti, kurtuluş reçetesini verdi. Çin'den gelen teklifin yanlış değerlendirildiğini belirten Faruk Süren, "Kulübün satılması söz konusu değil. Bugün hiçbir kulüp de o anlamda satılmadı. Burada mesele ortaklık. Herhangi bir yatırımcıyla Galatasaray ortaklık yapsın mı, yapmasın mı? Soru bu... Neticede Galatasaray'a 235 milyon sermaye lazım. Bu yüzden Çin'den gelen teklifi değerlendirmek gerekir. Ancak altını çiziyorum bu satış değil ortaklık. Yüzde 25, 30, 40 ama 50'si bizde kalmak şartıyla olabilir. Zaten imtiyazlı hisselerimiz de var" ifadelerini kullandı.

    GÜVEN OYU ALMALILAR
    Başkan 'in güven oyu almasını gerektiğini de vurgulayan eski başkan Faruk Süren, "Emlak Konut 8 Haziran'da ihaleye çıkıyor. Bakalım ihalede ne olacak. Fakat mesele o da değil. Oradan gelecek gelirler hiçbir zaman kulübün borcunu kapatmayacak. Başka çözüm üretmemiz gerekmektedir. Onu da yönetim kurulundan bekliyoruz. Ancak yönetim kurulundan da bir şey gelmiyor. Belki güven oyu almak, belki de yönetimini güçlendirmek bakımından Sayın Dursun Özbek, seçime gidebilir.

    ARTIK BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM
    G.Saray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturan Faruk Süren, "Bir daha bu göreve gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi. Süren, "Başkanlık gibi bir düşüncem yok. G.Saray için üzülüyorum o kadar" dedi.

    BAYRAM DEĞİL SADECE ÖVÜNÇ
    Faruk Süren, G.Saray'ın kupayı kazandığı 17 Mayıs'ın bayram olarak kutlanmasıyla ilgili de önemli sözler sarfetti. Süren, "Bunu üzülerek karşılıyorum. Kupayı alalı 17 yıl oldu. Bu süreçte ne biz ne de başka bir takım bu başarıyı yakaladı. Anmak bakımından seviniyorum ama bir taraftan da tekrarlayamadığımız için üzgünüm" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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