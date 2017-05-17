''Çinliler ile ortak olmalı''
G.Saray’ın UEFA zaferinde başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren, net konuştu: Kulübe sermaye lazım ve yüzde 50’si bizde kalmak şartı ile Çin’den gelen teklif değerlendirilmeli.
GÜVEN OYU ALMALILAR
Başkan Dursun Özbek'in güven oyu almasını gerektiğini de vurgulayan eski başkan Faruk Süren, "Emlak Konut 8 Haziran'da ihaleye çıkıyor. Bakalım ihalede ne olacak. Fakat mesele o da değil. Oradan gelecek gelirler hiçbir zaman kulübün borcunu kapatmayacak. Başka çözüm üretmemiz gerekmektedir. Onu da yönetim kurulundan bekliyoruz. Ancak yönetim kurulundan da bir şey gelmiyor. Belki güven oyu almak, belki de yönetimini güçlendirmek bakımından Sayın Dursun Özbek, seçime gidebilir.
ARTIK BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM
G.Saray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturan Faruk Süren, "Bir daha bu göreve gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi. Süren, "Başkanlık gibi bir düşüncem yok. G.Saray için üzülüyorum o kadar" dedi.
BAYRAM DEĞİL SADECE ÖVÜNÇ
Faruk Süren, G.Saray'ın kupayı kazandığı 17 Mayıs'ın bayram olarak kutlanmasıyla ilgili de önemli sözler sarfetti. Süren, "Bunu üzülerek karşılıyorum. Kupayı alalı 17 yıl oldu. Bu süreçte ne biz ne de başka bir takım bu başarıyı yakaladı. Anmak bakımından seviniyorum ama bir taraftan da tekrarlayamadığımız için üzgünüm" dedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
''Çinliler ile ortak olmalı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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