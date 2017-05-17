Bugün bayram!
UEFA Kupası’nın kazanılmasının yıldönümü çerçevesinde bugünden itibaren her yıl, ‘17 Mayıslar Galatasaray Bayramı’ olarak kutlanacak.
TERİM DE KATILIYOR
Metin Oktay Tesisleri'nde kutlayacağımız bu büyük zaferin mimarı olan kadromuz, teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek; sarı kırmızı bir coşku yaşanacak. Değerli eski başkanlarımız ve yöneticilerimiz de bu özel günde hep birlikte olacak."
EFSANELER GELİYOR
Kutlamalar için hem yurt içi hem yurt dışından da pek çok eski yıldız geldi. Hagi, Popescu, İlie, Taffarel, Prekazi, Tugay, Suat Kaya, Hasan Şaş, Saffet Akyüz gibi isimlerin yanı sıra Hodzıc Riera, Eboue, Tomas Ujfalusi, Mapeza, Florquın, Gökhan Zan, Servet, Necati ve Ümit Karan da bayrama katılacaklar arasında.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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