 Bugün bayram! – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Bugün bayram!

    Bugün bayram!

    ’nın kazanılmasının yıldönümü çerçevesinde bugünden itibaren her yıl, ‘17 Mayıslar Bayramı’ olarak kutlanacak.

    G.Saray, 2000 yılında kazanılan 'nın yıldönümü kutlamalarını bugün yapacak. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten bugünün ' Bayramı' olarak anılacağı belirtildi ve şöyle denildi: "17 Mayıs 2000; Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından biri... Şanlı tarihinde 'İlk'lere ve 'En'lere imza atan bu büyük camianın unutulmaz anlarından biridir Kopenhag'ta kaldırılan UEFA Kupası... Bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamak Galatasaraylıların en büyük hakkı. Bu nedenle bu seneden başlayıp düzenli hale getirilecek şekilde 17 Mayıslar Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak.

    TERİM DE KATILIYOR
    Metin Oktay Tesisleri'nde kutlayacağımız bu büyük zaferin mimarı olan kadromuz, teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek; sarı kırmızı bir coşku yaşanacak. Değerli eski başkanlarımız ve yöneticilerimiz de bu özel günde hep birlikte olacak."

    EFSANELER GELİYOR
    Kutlamalar için hem yurt içi hem yurt dışından da pek çok eski yıldız geldi. Hagi, Popescu, İlie, Taffarel, Prekazi, Tugay, Suat Kaya, Hasan Şaş, Saffet Akyüz gibi isimlerin yanı sıra Hodzıc Riera, Eboue, Tomas Ujfalusi, Mapeza, Florquın, Gökhan Zan, Servet, Necati ve Ümit Karan da bayrama katılacaklar arasında.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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