 3 yılın en iyi performansı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    3 yılın en iyi performansı

    3 yılın en iyi performansı
    son dönemde en fazla eleştirildiği sezonunu yaşıyor. Fakat Hollandalı son 3 sezonun en iyi performansına imza attı. 2014-15 sezonunda 10 gol ve 2 asistle 12 gole direkt katkı yapan oyuncu geçen sezon ise 5 gol ve 7 asistte kalmıştı. Sneijder bu sezon ise 4 gol ve 13 asistle tam 17 gole etki etmeyi başardı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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