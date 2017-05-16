 Takıma katıldılar – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Takıma katıldılar

    Takıma katıldılar
    G.Saray, Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Yasin ve Hakan Balta'nın tedavisine devam edilirken, Chedjou ve Carole ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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