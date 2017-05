Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım

Tottenham'ın geçtiğimiz pazar günü son maçına çıktığı emektar stadı White Hart Line için Lukas Podolski'nin paylaştığı imalı veda mesajı dikkat çekti.

68 bin kapasiteli yeni stadın inşası tarihi stadın yıkımına başlayacak olan Londra ekibi, White Hart Line'deki son maçında Manchester United'la oynadı.

2013'te Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lukas Podolski kendine has üslubuyla Tottenham'a gönderme yaptı.

Tottenham karşısında kazanılan derbi fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşan Podolski, "Tüm güzel anılar için teşekkürler #WhiteHartLine" mesajını paylaştı.

Thanks #whitehartlane for that great memories ???? #afc #gunners pic.twitter.com/3756BWOGoS