Poldi'den Tottenham'ı kızdıran paylaşım
Podolski'nin paylaşımı Tottenhamlıları kızdırdı.
Tottenham'ın geçtiğimiz pazar günü son maçına çıktığı emektar stadı White Hart Line için Lukas Podolski'nin paylaştığı imalı veda mesajı dikkat çekti.
68 bin kapasiteli yeni stadın inşası tarihi stadın yıkımına başlayacak olan Londra ekibi, White Hart Line'deki son maçında Manchester United'la oynadı.
2013'te Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lukas Podolski kendine has üslubuyla Tottenham'a gönderme yaptı.
Tottenham karşısında kazanılan derbi fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşan Podolski, "Tüm güzel anılar için teşekkürler #WhiteHartLine" mesajını paylaştı.
Thanks #whitehartlane for that great memories ???? #afc #gunners pic.twitter.com/3756BWOGoS— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 15 Mayıs 2017
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:30
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Kaleyi onaracak!
Toplam 20
Yorum
ORHAN D. AYKUT KOCAMAN BU KISIR DÖNGÜDE İYİ BİR TERCİH. MADDİ ÇIKMAZ DA HANGİ HACAYI GETİRİRSEN GETİR DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ. HAKSIZLIK ETMEMEK GEREK.
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Kartal ara vermiyor
Toplam 1
Yorum
helal olsun sana karakartal çok büyük borç batağında.5 sene üst üste şampiyon olursa ancak düze çıkar. Bu zorluklarla üst düzey futbol keyfi VEREN BJK teşekkürlr.helal
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Ucuz kurtuldu
Toplam 103
Yorum
alex Cesur ve vicdanlı hakemlere ihtiyaç var bu ligde. Kimseden korkmadan onurlu bir şekilde adil maç yönetecek hakemlere ihtiyaç var.
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