 Kafa golleri son bulacak – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Kafa golleri son bulacak

    Kafa golleri son bulacak
    ile ön protokolü olan G.Saray'da Tudor'un Corinthians'ta kiralık forma giyen Bordeaux'lu Pablo'yu da çok istediği bildirildi. Hırvat hocanın, iki stoper birden istemesinin nedeni ise yenilen kafa golleri.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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