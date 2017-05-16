 İstifa baskısı! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    İstifa baskısı!

    İstifa baskısı!

    Özer Saraçoğlu, “Erken seçimde G.Saray kazanacak. Bir liderimiz yok” derken, Özdoğan, toplanan imzalar için hoşgörülü olunmasını istedi. Kiraz da net konuştu: Bu yönetim vizyonunu tamamladı.

    'da dünkü Divan Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve yönetimi ağır eleştiriler aldı. Eski yönetici Özer Saraçoğlu, başlatılan imza kampanyasında desteğin 700'ü geçtiğini belirterek, "Erken seçimde G.Saray kazanacak. Bir liderimiz yok. Gelin seçim yapın ve güven tazeleyin" diye konuştu.

    Divan üyesi Ahmet Özdoğan da imza toplayanların hain ilan edilmesine karşı çıkarken, "Tüzükten gelen hakkı kullanıyorlar. İmzalara hoşgörülü olunmalı" diyerek eleştiride bulundu.

    ELEŞTİRİDEN KUVVET ALIYORUM
    Kongre üyesi Ali Güvenç Kiraz da "Bu yönetim vizyonunu tamamladı. Başkan anlayışlı davranmalı" ifadelerini kullandı. Başkan Özbek ise kendini savundu. Başkan, eleştiriden dolayı hiçbir üyeyi disipline sevk etmediklerini bildirerek "Ben eleştirilerden kuvvet alıyorum" dedi.

    BORÇ 2 MİLYAR 391 MİLYON TL
    Kurulda sarı-kırmızılı kulübün borcu da açıklandı. 31 Mart 2017 tarihi itibariyle Galatasaray'ın toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi. Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.



    BOŞ SANDALYELERE KONUŞTU
    Divan'a damga vuran olaylardan biri de oturum sonunda yaşandı. 'in toplantıdaki ilk konuşması sırasında dolu olan salon, bitiş konuşmasını yaptığı sırada büyük oranda boştu.

    DİVAN'DAN NOTLAR
    2 bin 700 üyeye ihraç
    Dursun Özbek, aidatlarını 6 yıldır ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin ihraç edileceğini açıkladı. Özbek, "Bu üyeler 6 yıldır peş peşe aidatlarını yatırmamış. Tüzüğü çalıştırmak zorunda kalacağımız için üzgünüm" ifadesini kullandı.

    İhale 8 Haziran'da
    Özbek ayrıca Riva ve Florya arazileri hakkında "Buraların geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma 8 Haziran'da ihaleye çıkacak" bilgisini paylaştı.

    Eski başkanlar sessiz
    Divan'da eski başkanlar hiç söz almadı. Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Faruk Süren gibi isimlerin toplantı salonu dışında seçim olması gerektiğini konuşurken kürsüden açıklama yapmamaları dikkat çekti.

    Üyeler için özel bölüm
    Divan'ı izlemeye gelen genel kurul üyeleri için bu kez özel bir bölüm hazırlandı. Yönetim, geçen ayki toplantıda üyeleri salon dışına çıkarmıştı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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