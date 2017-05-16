İstifa baskısı!
Özer Saraçoğlu, “Erken seçimde G.Saray kazanacak. Bir liderimiz yok” derken, Özdoğan, toplanan imzalar için hoşgörülü olunmasını istedi. Kiraz da net konuştu: Bu yönetim vizyonunu tamamladı.
Divan üyesi Ahmet Özdoğan da imza toplayanların hain ilan edilmesine karşı çıkarken, "Tüzükten gelen hakkı kullanıyorlar. İmzalara hoşgörülü olunmalı" diyerek eleştiride bulundu.
ELEŞTİRİDEN KUVVET ALIYORUM
Kongre üyesi Ali Güvenç Kiraz da "Bu yönetim vizyonunu tamamladı. Başkan anlayışlı davranmalı" ifadelerini kullandı. Başkan Özbek ise kendini savundu. Başkan, eleştiriden dolayı hiçbir üyeyi disipline sevk etmediklerini bildirerek "Ben eleştirilerden kuvvet alıyorum" dedi.
BORÇ 2 MİLYAR 391 MİLYON TL
Kurulda sarı-kırmızılı kulübün borcu da açıklandı. 31 Mart 2017 tarihi itibariyle Galatasaray'ın toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi. Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.
BOŞ SANDALYELERE KONUŞTU
Divan'a damga vuran olaylardan biri de oturum sonunda yaşandı. Dursun Özbek'in toplantıdaki ilk konuşması sırasında dolu olan salon, bitiş konuşmasını yaptığı sırada büyük oranda boştu.
DİVAN'DAN NOTLAR
2 bin 700 üyeye ihraç
Dursun Özbek, aidatlarını 6 yıldır ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin ihraç edileceğini açıkladı. Özbek, "Bu üyeler 6 yıldır peş peşe aidatlarını yatırmamış. Tüzüğü çalıştırmak zorunda kalacağımız için üzgünüm" ifadesini kullandı.
İhale 8 Haziran'da
Özbek ayrıca Riva ve Florya arazileri hakkında "Buraların geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma 8 Haziran'da ihaleye çıkacak" bilgisini paylaştı.
Eski başkanlar sessiz
Divan'da eski başkanlar hiç söz almadı. Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Faruk Süren gibi isimlerin toplantı salonu dışında seçim olması gerektiğini konuşurken kürsüden açıklama yapmamaları dikkat çekti.
Üyeler için özel bölüm
Divan'ı izlemeye gelen genel kurul üyeleri için bu kez özel bir bölüm hazırlandı. Yönetim, geçen ayki toplantıda üyeleri salon dışına çıkarmıştı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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