G.Saray, Osmanlıspor'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü Osmanlıspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, iki takım halinde topa sahip olma ve baskı çalışmalarının ardından, hücum organizasyonları yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyunculardan Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde koşulara başladı. Luis Cavanda ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:45
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Serdar Taşçı 1.8 istiyor
Toplam 8
Yorum
Erhan Alman Milli Takımı'nda oynamış birini beğenmeğen arkadaşların Serdar Taşçı'nın oynadığı futbol hakkında bilgileri olmadığını düşünüyorum.
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Üste para istiyor!
Toplam 39
Yorum
mustafa KLUBUN TAPUSUNU DA VERELİMMİ !
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Devler PFDK'da!
Toplam 1
Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
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