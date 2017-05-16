G.Saray, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, iki takım halinde topa sahip olma ve baskı çalışmalarının ardından, hücum organizasyonları yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyunculardan Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde koşulara başladı. Luis Cavanda ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.