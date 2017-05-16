 Coentrao’ya teklifte bulundu – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Coentrao’ya teklifte bulundu

    Coentrao’ya teklifte bulundu

    İspanyol As Gazetesi Real Madrid muhabiri Sergio Gomez, Galatasaray'ın Real Madrid'in sol bek oyuncusu 'yu istediğini söyledi.

    Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Gomez, "Galatasaray'ın teklifte bulunduğunu duyduk ancak transfer zor görünüyor. Coentrao sezon sonunda Real'den ayrılacak ve ibre Portekiz'i gösteriyor" dedi.

    HAGİ İLE ANLAŞTI
    Rumen Digisport, Viitorul'la şampiyonluğa ulaşan Gica Hagi'nin, Florinel Coman'ın satışı için G.Saray'la anlaştığını yazdı. Gazete, Hagi'nin aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul'un 18 yaşındaki yıldız sol açığı için sarı-kırmızılılardan 4 milyon euro alacağı iddia edildi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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