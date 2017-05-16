Aslan Gomis!

‘Aslan’ lakaplı oyuncudan olumlu mesajlar alan Sportif Direktör Ergün, şartlarını öğrenebilmek için Fransa’ya gitti. Ardından da Özbek’in katılımı ile İngiltere’de bonservis pazarlıkları başlayacak.

Transfer turuna devam eden sportif direktör Cenk Ergün Gaziantepspor deplasmanı dönüşü geceyi İstanbul'da geçirip ardından yeniden tura çıktı. Geçen hafta özellikle Mario Balotelli için sıkı görüşmeler yaptığı belirtilen Ergün'ün hedefine bu defa Fransız yıldız Bafetimbi Gomis girdi. Lakabı Galatasaray'ın simgesi 'Aslan' olan Gomis, attığı gollerden sonra aslan kükremesi yaparak sevinmesi ile biliniyor. Sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bu transfer harekatı için futbolcu ve menajerinden olumlu sinyaller alan Ergün, şartları net bir şekilde öğrenebilmek için yeniden Fransa'nın yolunu tuttu.



MARSİLYA'YA KİRALANDI

Başkan Özbek'in, bonservisi İngiliz ekiplerinden Swansea'da olan ve Marsilya'da kiralık oynayan Gomis için tüm imkanların seferber edilmesini istediği bildirildi. Özbek'in de bu transfer için önümüzdeki günlerde Fransa, ardından da İngiltere'ye gideceği ifade edildi. G.Saray'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü için Swansea'ya 6 milyon euro önereceği belirtilirken yıldız futbolcuya da yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret teklif edilecek.



BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

-Senegal asıllı Fransız futbolcu.

-Profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint- Etienne'de başladı.

-Tecrübe kazanması için Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı.

-2009 yılında 13 milyon euro'ya Lyon ile anlaşma imzaladı ve 178 lig maçında 65 gol kaydetti.

-1 Temmuz 2014'te Swansea'nın yolunu tutan oyuncu, 29 Temmuz 2016'da ise Marsilya'ya kiralandı.