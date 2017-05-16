Aslan Gomis!
‘Aslan’ lakaplı oyuncudan olumlu mesajlar alan Sportif Direktör Ergün, şartlarını öğrenebilmek için Fransa’ya gitti. Ardından da Özbek’in katılımı ile İngiltere’de bonservis pazarlıkları başlayacak.
MARSİLYA'YA KİRALANDI
Başkan Özbek'in, bonservisi İngiliz ekiplerinden Swansea'da olan ve Marsilya'da kiralık oynayan Gomis için tüm imkanların seferber edilmesini istediği bildirildi. Özbek'in de bu transfer için önümüzdeki günlerde Fransa, ardından da İngiltere'ye gideceği ifade edildi. G.Saray'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü için Swansea'ya 6 milyon euro önereceği belirtilirken yıldız futbolcuya da yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret teklif edilecek.
BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?
-Senegal asıllı Fransız futbolcu.
-Profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint- Etienne'de başladı.
-Tecrübe kazanması için Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı.
-2009 yılında 13 milyon euro'ya Lyon ile anlaşma imzaladı ve 178 lig maçında 65 gol kaydetti.
-1 Temmuz 2014'te Swansea'nın yolunu tutan oyuncu, 29 Temmuz 2016'da ise Marsilya'ya kiralandı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Aslan Gomis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.