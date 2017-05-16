 Artık Zenit düşünsün – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Artık Zenit düşünsün

    Artık Zenit düşünsün
    ile ilgili şimdiye kadarki en ciddi iddia geldi. Football TV yorumcusu Gennadi Orlov, Rumen teknik adamın, Zenit'ten ayrılmak için gün saydığını açıkladı. Lucescu'nun, Galatasaray'la anlaştığını Zenit'in gelecek sezon takımın başına bir antrenörden çok bir lider getirmesi gerektiğini açıkladı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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