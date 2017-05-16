 28 dakikada 22 bin 500 euro – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    28 dakikada 22 bin 500 euro

    28 dakikada 22 bin 500 euro
    Son 7 haftada 3 maçta 28 dakika forma giyen De Jong ilginç bir istatistik yakaladı. G.Saray, Hollandalının 12 dakika oynadığı maçta Adana'yı 4-0, 23 dakika oynadığı maçta Bursa'yı 5-0, 3 dakika oynadığı maçta Gaziantep'i ise 2-1 yendi. Sonradan oyuna girdiği maçlarda puan başına 7 bin 500 euro'yu cebine atan , sahada kaldığı 28 dakika için ekstradan 22 bin 500 euro kazandı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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