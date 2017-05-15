Özdoğan'dan Riva eleştirisi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ahmet Özdoğan, Riva’nın durumunun Dursun Özbek’in dediği gibi olmadığını ifade ederek, “Riva için ‘Bu bir satış değil’ deniyor ama Emlak Konut, verdiği ilanda durumun böyle olmadığını söylüyor” dedi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Ahmet Özdoğan, Riva Projesi'yle ilgili olarak "Sayın Başkan 1 kelimede sürekli olarak bize cevap verdi. Emlak Konut yaptığı ihalede, gazete ilanında olayı açıkladı. Sayın başkan 'Bu bir satış değildir' dedi. Ancak Emlak Konut gazeteye verdiği ilanda 'Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı' ilanı diye koydu. Sayın başkan beni çok eleştiriyorsunuz dedi. Sosyal medyada da konuşuluyor. Galatasaray Başkanı'na hakaret düşünülemez. Kişi olarak da Dursun Özbek'e hakaret edemezsiniz. Galatasaray Başkanı ve değerli ailesine bu hakaret kimsenin aklından bile geçemez" ifadelerini kullandı.



"Sonuna kadar bunu soracağım"

Riva'da yapılacak olan inşaat alanının Dursun Özbek'in dediği gibi olmadığını söyleyen Özdoğan, "Riva'da 250 bin M2 olan inşaatı 400 bin M2'ye çıkartacağız dediniz. İhale ilanı 173 bin M2 olursa o zaman insanlar sorarlar. Bu iş bitene kadar, sonuna kadar soracağım. Sayın başkanın görevi bitecek ama bu hedefi sonuna kadar değerli genel kurulun sorması gerekiyor. Kongrede sayın başkanın yetki aldığı hedef 400 bin M2'ydi. Ayrıca Sayın Özbek disiplin suçlarıyla ilgili bazı kelimeler okudu. Bunları kabul etmek mümkün değil. Sayın Fatih Altaylı'nın yüzüne karşı söylediğim için rahatım. Sayın Başkan, Sayın Altaylı'nın size karşı söylediklerini de lütfen yazın. Siz 'Galatasaray'a tecavüz ettiler' diyen bir lafta herhangi bir uygulama yapmıyorsanız, diğerlerine de yapmayın. Ben Fatih Altaylı'nın disipline gitmesini istediğim için söylemiyorum bunu. Ama Galatasaray'da herkes eşittir" diye konuştu.



"Tüzük de etik değil"

Galatasaray'da herkesin eşit olduğunu söyleyen Özdoğan, "Rahmetli Süleyman Ağabey'in oğlu Metin Öztürk çıktı ve değerli fikirlerini söyledi, saygı duyuyorum. Seçime normal zamanda gidilmeli dedi. Bugün öğreniyorum ki 700 kişi imza toplamış. Onlar da hainlikle suçlanıyorlar. Bu kabul edilir bir şey değildir. Herkes fikirlerinde özgürdür. Tüzükten gelen hakkı kullanarak imza topluyorlar. Etik değil deniliyor, o zaman tüzük de etik değil. Hoşgörülü olmamız gerekiyor. Galatasaray'ı 'tam bağımsızlık' olarak tabir ediyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Özdoğan ayrıca 12 Nisan tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin dışarıya çıkarılması nedeniyle mahkemeye gittiğini ve toplantının usule uygun olmadığı için dava açtığını da ifade etti.