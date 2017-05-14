Sneijder Gaziantepspor'u yaktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştı. Ligde kalmak için son şansını kullanan Gaziantepspor, sarı kırmızılılar karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve Spor Toto Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu.



Kritik maçtan maçta 31. dakikada Josue'nin golüyle öne geçen sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Cimbom'un, maçın 51. dakikasında penaltı itirazları karşılık bulmadı, bu pozisyonun devamında ev sahibi ekip Khaly Thiam'ın kafa golüyle skora denge getirdi. 60 ile 75. dakikalar arasında Gaziantepspor'un üstünlüğüyle geçen oyunda kaleci Fernando Muslera yaptığı kritik kurtarışlarla kırmızı-siyahlıların üstünlük sayısına izin vermedi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder çıktı. Sneijder, frikikten attığı harika golle Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu.

Sarı kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. 26 puanda kalan Gaziantepspor ise 17 sırada kaldı.