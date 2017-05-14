 Özel misafirler – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Özel misafirler

    Özel misafirler
    G.Saray'da dün takımın konakladığı Gaziantep'teki oteli 8 Suriyeli çocuk ziyaret etti. Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi kapsamındaki ziyarette çocuklar, BM Kalkınma Fonu'nun 17 kalkınma hedefini temsil eden futbol topunu oyunculara hediye ettiği belirtildi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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