Özel misafirler

G.Saray'da dün takımın konakladığı Gaziantep'teki oteli 8 Suriyeli çocuk ziyaret etti. Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi kapsamındaki ziyarette çocuklar, BM Kalkınma Fonu'nun 17 kalkınma hedefini temsil eden futbol topunu oyunculara hediye ettiği belirtildi.