Luce’den gözlemci!
Başkan Dursun Özbek yeni sezonda da Tudor ile devam edeceklerini açıklasa da Mircea Lucescu haberleri sürüyor. Son iddia Moldova medyasından geldi. Rumen hocanın Zenit'teki yardımcısı Alexandru Spiridon'un Türkiye'ye giderek Gaziantepspor-Galatasaray maçını izleyeceğini ileri sürüldü.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Luce’den gözlemci!
Toplam 1
Yorum
Martin Lucesku bu yaştan sonra gelmesin hem takıma hem kendine yazık eder
- Atalay, Aslan kalacak
Toplam 1
Yorum
Martin Elimizdekilerin değerini bilsek de jonga para yesirmeyiz
- Sinan Gümüş Benfica’ya
Toplam 1
Yorum
Martin Satlması gerekenler sinanlar değil sneijderler podolskiler de jonglar selçuklar
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