Luce’den gözlemci!

Başkan Dursun Özbek yeni sezonda da Tudor ile devam edeceklerini açıklasa da Mircea Lucescu haberleri sürüyor. Son iddia Moldova medyasından geldi. Rumen hocanın Zenit'teki yardımcısı Alexandru Spiridon'un Türkiye'ye giderek Gaziantepspor-Galatasaray maçını izleyeceğini ileri sürüldü.