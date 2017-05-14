 Luce’den gözlemci! – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Luce’den gözlemci!

    Luce’den gözlemci!
    Başkan Dursun Özbek yeni sezonda da Tudor ile devam edeceklerini açıklasa da Mircea Lucescu haberleri sürüyor. Son iddia Moldova medyasından geldi. Rumen hocanın Zenit'teki yardımcısı Alexandru Spiridon'un Türkiye'ye giderek Gaziantepspor-Galatasaray maçını izleyeceğini ileri sürüldü.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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