Gaziantepspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Avrupa’ya gitmek isteyen Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk oluyor. İki takımda da hesaplar 3 puan üstüne.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor. 52 puanla dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma konusunda sıkıntı yaşamamak için kazanmak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Gaziantep'in ise 3 puandan başka çaresi yok. Güney ekibi maçı kaybederse düşmesi büyük ölçüde kesinleşecek. Cimbom'da Selçuk İnan, Josue, De Jong ve Eren sarı kart ceza sınırında. Dört oyuncu bugün de kart görürse haftaya Osmanlı maçında forma giyemeyecek.
BALTA ŞOKU!
Aslan'da dün yapılan son antrenmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yapılan MR tetkiklerinde adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
EKSİK BOLLUĞU
G.Saray'da dün sakatlanan Hakan Balta'nın yanı sıra Serdar Aziz, Yasin, Carole, Cavanda ve Chedjou da Antep'e götürülmedi. Gaziantepspor'da de Gökhan Değirmenci ve Muhammet Demir sakat; Elyasa Füme sarı kart cezalısı. Ayrıca Putsilla ve Van Hintum da kadro dışı.
STAT: Kalyon Arena
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas.
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:46
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
Gaziantepspor - Galatasaray | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.