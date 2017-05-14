 Gaziantepspor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Gaziantepspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Avrupa’ya gitmek isteyen , ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk oluyor. İki takımda da hesaplar 3 puan üstüne.

    , Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. 52 puanla dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma konusunda sıkıntı yaşamamak için kazanmak istiyor. Ligde kalma savaşı veren Gaziantep'in ise 3 puandan başka çaresi yok. Güney ekibi maçı kaybederse düşmesi büyük ölçüde kesinleşecek. Cimbom'da Selçuk İnan, Josue, De Jong ve Eren sarı kart ceza sınırında. Dört oyuncu bugün de kart görürse haftaya Osmanlı maçında forma giyemeyecek.

    BALTA ŞOKU!
    Aslan'da dün yapılan son antrenmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yapılan MR tetkiklerinde adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

    EKSİK BOLLUĞU
    G.Saray'da dün sakatlanan Hakan Balta'nın yanı sıra Serdar Aziz, Yasin, Carole, Cavanda ve Chedjou da Antep'e götürülmedi. Gaziantepspor'da de Gökhan Değirmenci ve Muhammet Demir sakat; Elyasa Füme sarı kart cezalısı. Ayrıca Putsilla ve Van Hintum da kadro dışı.



    STAT: Kalyon Arena
    HAKEM: Hüseyin Göçek

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas.

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:46
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